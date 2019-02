BestZoo laat pasgeboren zwart jaguarwelpje kennis maken met publiek

Er staan al flink wat mensen te wachten bij de jaguarkooi. Oppasser Ivo vertelt dat het jong maar af en toe naar buiten mag; hij moet daarna weer goed uitrusten want hij is natuurlijk nog maar klein. Of het echt een hij is weten we trouwens nog niet. De dierenarts is van de week op bezoek geweest en meende te zien dat het een mannetje is. “Maar ja, gewoon even oppakken om te kijken is er niet bij natuurlijk. Het is echt een wild dier hè” verklaart Anja te Walvaart van BestZoo. Over een week of drie wordt de welp gechipt en dan kan het geslacht vastgesteld worden. “Dan gaan we ook kijken hoe we aan een goede naam komen” zegt ze.