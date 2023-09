Beurs met ouderwetse bromfietsen

Petrovic bedankt voor nieuwe kans als trainer van Willem II

Zeljko Petrovic had opnieuw trainer kunnen worden van Willem II als opvolger van de afgelopen week ontslagen Reinier Robbemond, maar heeft na lang wikken en wegen nee gezegd tegen de beleidsbepalers in Tilburg. Dat melden bronnen rond de Montenegrijn, die momenteel assistent is van Patrick Kluivert bij het Turkse Adana Demirspor.