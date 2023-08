Beveiliger Priscilla zag het grote mes glinsteren tussen de spullen van de boze patiënt en schoot direct in actie

Zorgen over staat kunstgras­vel­den in Altena, bij Kozakken Boys is de nood het hoogst

WERKENDAM - Er moet zo snel mogelijk worden geïnvesteerd in de kunstgrasvoetbalvelden in Altena. De nood bij Kozakken Boys in Werkendam is het hoogst. Daar keurde de KNVB afgelopen weekeinde het hoofdveld af en moest het eerste team op het tweede veld zijn wedstrijd spelen. AltenaLokaal maakt zich zorgen over de staat van de velden en wil dat er snel maatregelen komen.