Beveiliging op door drugsdealers geteisterde jeugdinstelling Lievenshove blijkt gatenkaas

OOSTERHOUT - De beveiliging op Lievenshove, de jeugdinstelling in Oosterhout die vanwege drugsoverlast moet sluiten, blijkt zo lek als een mandje. Er binnenlopen is een fluitje van een cent.

‘Camerabewaking’ staat er op het bordje bij de hoofdingang die toegang geeft tot het immense terrein waar de jeugdopvang Lievenshove is gehuisvest. Een slagboom moet er voor zorgen dat ongenode gasten niet zomaar het terrein op kunnen rijden.

Maar de slagboom staat wagenwijd open en de verslaggever kan zo door rijden. De rode loper is nog net niet uitgelegd. Een rondje lopen over het terrein is ook geen probleem. De enkele medewerker van de instelling die je tegenkomt, groet allervriendelijkst. 'Goedemorgen meneer’. Uit niets blijkt dat jeugdzorginstelling Juzt, eigenaar van Lievenshove, zich goed heeft gewapend tegen de drugsdealers die volgens Juzt-baas Jos van Nunen voor zoveel overlast zorgen dat het complex voor eind dit jaar gesloten moet worden.

Hondenbrigade

Aan de rand van het terrein staat een wit busje. ‘Hondenbrigade’ staat erop. De man achter het stuur blijkt van een recent ingehuurd bewakingsbedrijf te zijn. Ook hij is de vriendelijkheid zelve. De beveiliger staat er overdag, niet in de avond- of nachtelijke uurtjes. Dat zou, geeft hij grif toe, natuurlijk wel veel beter zijn. ,,Overdag is hier niks te doen. Dan zitten de kids op de school die hier op het complex zit. Ik heb twee honden bij me, die laat ik af en toe hier dan maar even uit.’’

Geschrokken

Teruggekomen bij de hoofdingang zit een vrouw op een bankje. Ze is de moeder van de 17-jarige Ricardo die nu ruim een maand in Lievenshove woont. Donderdag kreeg ze een mailtje van Juzt waar werd aangekondigd dat Lievenshove vanwege de drugsoverlast gaat sluiten. ,,Ik schrok daar zo van dat ik hier naar toe ben gekomen om te horen wat er nu verder met Ricardo gaat gebeuren.’’

Akelig leeg

Maar die uitleg krijgt ze niet. Want bij de receptie in het hoofdgebouw is niemand te bekennen. En ook verder in het gebouw is het akelig leeg. ,,Daarom wacht ik hier nu maar tot ik iemand zie’’, lacht ze wat ongemakkelijk. Ondertussen schuift zoon Ricardo aan. Hij snapt niets van de sluiting. ,,Ik woon hier nog niet zo lang, maar ik heb niet het idee dat het hier nou zo erg is met die overlast. Ik heb eerder in een instelling in Deurne gezeten, nou daar ging het er allemaal een stuk heftiger aan toe kan ik je vertellen.’’

Hennepzakjes

Op het fietspad naast het Lievenshove-terrein is een wat oudere man bezig met het opruimen van de troep die er her en der ligt. Papiertjes, plastic bekertjes, alles verdwijnt in de grote zak die hij bij zich heeft. Dat er op Lievenshove gedeald wordt, verbaast hem niet. ,,Ik maak hier een keer per week schoon en altijd tref ik hier weer hennepzakjes aan. Altijd op dezelfde plek.''

Woningen

De man woont in de wijk naast Lievenshove en maakt onderdeel uit van een groepje vrijwilligers die de omgeving probeert schoon te houden. Dat Lievenshove gaat sluiten wist hij nog niet. ,,Oh, is dat zo? Nou dan weet ik wel wat ze met dit terrein kunnen doen. Laat ze er maar lekker woningen bouwen. Prima plek daarvoor.''

Gevangenis

Dat Lievenshove een gatenkaas is waar iedereen kan binnenlopen, ontkent Juzt-baas Jos van Nunen als de verslaggever hem later belt. ,,Dan ben je net op een moment geweest dat de mensen even elders waren. Maar normaliter is er echt wel toezicht. En dat de slagboom openstond: weet je, zo'n slagboom is natuurlijk ook maar windowdressing. Echt mensen tegenhouden doet die ook niet.''

Ondanks dat het terrein van Lievenshove erg groot is, is het volgens Van Nunen echt wel mogelijk om drugsdealers buiten de deur te houden. ,,Maar dan moet je er een gevangenis van maken. Dat heeft dan niks meer met jeugdzorg te maken. Willen we dat dan? Denk het niet.''

Toekomst terrein

En dus is er volgens Van Nunen geen andere oplossing dan Lievenshove te sluiten. Met de gemeente Oosterhout is vrijdag direct een afspraak gemaakt om over de toekomst van het terrein te gaan praten. Dat de verkoop ervan Juzt, dat in financiële problemen verkeert, ongetwijfeld een aardige duit zal opleveren zoals sommigen beweren, heeft volgens de Juzt-baas niet meegespeeld in de overweging de vestiging te sluiten. ,

'Te bizar voor woorden'