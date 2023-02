Bewoners Bloemschevaert in Roosendaal genieten van de polonaise

Janske onder 't Afdak

In de week voor carnaval gaan de dames en heren van het RAC op pad. Met in hun kielzog zeulband de Rac-kers. Elke dag brengen ze feest in een ander tehuis. De tournee brengt het gezelschap deze maandag in de Bloemschevaert. ,,We zijn al in de Weihoek en in het ziekenhuis geweest", zegt Helma Houtepen, binnen het RAC beter bekend als Janske onder 't Afdak.