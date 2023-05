Bewoners Gemertse buurt trekken bezwaren in tegen bouwplan Doonheide-II maar hebben geen zin in extra verkeer

Het raadsel van het Ring­baan-streep­je: moet Ringbaan nou met of zonder - worden geschreven?

TILBURG - Is het nu de Ringbaan West of Ringbaan-West? Het is een vraag die je net zo goed kunt stellen over Noord, Oost en Zuid: want iedereen in Tilburg gebruikt de twee schrijfwijzen - met of zonder koppelteken - vrolijk door elkaar heen. Zelfs bordenmakers blijken er al dertig jaar niet uit te komen, ziet Ton van Schijndel tijdens een rondje fietsen.