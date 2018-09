Bewoners Groote Wielen: 'Plan tachtig windmolens moet echt van tafel'

Bewoner Pascal Spelier is een van de initiatiefnemers van de online petitie - die al tweehonderd keer ondertekend is - tegen het windmolenpark van deze omvang. Vanuit zijn woning in de wijk De Watertuinen kijkt hij tussen de huizen door op de polder. ,,Zo veel windmolens in dit gebied is disproportioneel. Je legt de druk om klimaatdoelstellingen te halen zo bij een kleine groep". stelt Spelier. Zeker bewoners van De Watertuinen zijn volgens hem direct belanghebbenden. ,,En we zijn nog op geen enkele manier bij de plannen betrokken." Volgens Spelier is er al contact geweest met inwoners van kernen uit Maren-Kessel en 't Wild. ,,We proberen de krachten zo veel mogelijk te bundelen dan staan we sterker."