Bewoners staan op straat: gemeente wil toch geen woningen boven café De Witte Leeuw en trekt vergunning in

Sanne (25) heeft haar eigen modelabel: ‘Kleding kan een mooi innerlijk versterken’

BREDA - ‘Sta in je eigen kracht en geloof in jezelf’, drukten haar ouders haar op het hart toen het in de puberteit niet zo goed ging op school. En dat is Sanne Claessen (25) uit Breda altijd blijven doen. Sinds twee jaar runt ze haar eigen modelabel Shadow Collectors. ,,Sta aan het begin van mijn droom.”