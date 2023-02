Bewoners van deze woningen moesten weg, maar mogen terugkomen als er iets nieuws staat

‘Prins’ Tom mét steek steelt show bij carnavals­feest voor mensen met een beperking in Macharen

MACHAREN - Als-ie de residentie van de Macharense carnavalisten komt binnenhossen, moet eenieder het weten: dit is ‘Prins’ Tom, mét steek. En in ‘n ‘glèske bier spauwt-ie nie’, showt hij even later nadat hij door Kiepenrijers-prinses Mieke en haar adjudant Susanne zo’n beetje is gebombardeerd tot ‘chef Alaaf-knop’.