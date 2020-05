Bewoners van erf met mega-methlab voelen zich slachtoffer van internationale drugscriminelen

Brabants nieuws van zondag | Windhoos gezien bij Zundert, zwaargewon­de man gevonden in Tilburg

10 mei Een 47-jarige man is zwaargewond op straat aangetroffen in Tilburg, nabij Zundert is een windhoos gespot, de lesauto mag vanaf maandag weer de weg op en supporters van Willem II mogen gratis naar een Europese thuiswedstrijd. Hieronder lees je het belangrijkste Brabantse nieuws van zondag samengevat.