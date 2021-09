Bewoners van flat met ingestorte balkons Oudenbosch mogen vannacht niet terug naar huis

Nieuwsover­zicht | Babyboom in Brabant na coronajaar - Vrouw met rollator meerdere keren overreden

26 augustus In het afgelopen coronajaar zijn er meer kinderen verwerkt, wat in Brabant voor een babyboom zorgt. Verder maken ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant zich door een tekort aan ic-personeel en kwam in Best een 38-jarige man om het leven door een val in een mestsilo. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag 26 augustus.