Bewoners zitten vast in Tilburgse flat door defecte lift: 'Ik kan nergens naartoe’

Een Nanda Schaap is woensdagavond met een hoogwerker naar haar appartement gehesen aan de Griegstraat in Tilburg. De lift in de flat was ’s ochtend stukgegaan en kan pas zaterdag worden gemaakt. Het is niet de eerste keer dat deze lift defect is. Nanda kan nu haar woning niet meer uit omdat ze afhankelijk is van de lift.