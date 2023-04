interview Jack van Geel stapte uit zijn bedrijf en vindt nieuwe roeping: ‘Als ik kan helpen, doe ik dat’

BOXTEL – Hij leidde de Van Geel Groep met duizend medewerkers, maar was er op 58-jarige leeftijd klaar mee. Om zich vervolgens in te zetten voor gehandicapten en tal van initiatieven. Is Jack van Geel (77) de weldoener van Boxtel?