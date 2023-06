Bezwaar tegen extra woonwagens: ‘Katwijk wordt onevenredig belast’

Nuland saai voor de jeugd? Gelukkig is daar het Confetti Rave Festival

NULAND - „Het is vaak een dooie boel in ons dorp.” Dit niet malse oordeel komt van Thijs Kappen. Samen met vrienden brengt hij daarom zaterdag en zondag leven in de brouwerij in Nuland met het Confetti Rave Festival: een tweedaags muziekfeest op het Kerkplein.