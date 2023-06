Bieden op een koelkast in Mondriaan-stijl, dat kan in Zevenbergschen Hoek

Jongen (17) uit Overloon overlijdt door ongeval na barbecue­feest­je, voetbal­club in rouw: ‘Dit is in- en intriest nieuws’

Een 17-jarige jongen uit Overloon is maandagochtend op zijn fiets overleden door ‘een noodlottig eenzijdig ongeval’ op de Molenveldweg in zijn woonplaats. Dat meldt de politie na uitgebreid onderzoek. De conclusie is volgens een woordvoerder mede gebaseerd op camerabeelden uit de buurt die beschikbaar zijn en zijn uitgelezen.