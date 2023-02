Bier drinken op straat en dronken naar huis fietsen met carnaval, mag dat? Dit zijn de regels

Jaar na de windvlaag en gewonden: Opblaasba­re finishboog moet voor veilige Knakwor­stren­nen zorgen

BEUGEN - Vijf gewonden. Onder wie twee vrouwen met een hersenschudding, die even in het ziekenhuis moesten verblijven. Dat allemaal door een omgewaaide steiger bij de finish, tijdens de Knakworstrennen vorig jaar in Beugen. Gevolg van één windvlaag. Dat nooit meer, aldus de organisatie van ‘de meest kolderieke paardenrennen van Nederland’.