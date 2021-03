Biertekort als de horeca opengaat? Niet bij de Brabantse brouwerijen

Ook bij Ab Inbev, de brouwers van onder andere Dommelsch, is er bier in overvloed. ,,We hebben flink vooruit gebrouwen de afgelopen tijd. Vooral bieren die langer houdbaar zijn”, zegt de woordvoerder. De logistieke puzzel is volgens Ab Inbev bijna gelegd: ,,We zijn natuurlijk afhankelijk van de bestellingen van onze klanten. Als er een openingsdatum is dan verwachten wij een week van te voren het grootste deel van de bestellingen binnen te hebben. We hebben geleerd van de vorige keer dat de horeca open ging, dus nu zijn we nog beter voorbereid”, aldus de woordvoerder.