Bij de ‘buurtzame’ dorpsbank nog geld halen en storten aan de balie

Klomp Advies RegioBank in Mill is overgenomen door Gert-Jan Weijers (49). Hij is ook eigenaar van de RegioBank en Van Lunen Adviesgroep in Boxmeer. ,,Nieuwe uitdagingen komen op mijn pad, het gebeurt haast als vanzelf. Mijn vader Jan had een klein administratiekantoor in Gennep, ik heb uiteindelijk zijn pad gevolgd. Hoewel studeren niet helemaal mijn ding was, heb ik na de meao alle facetten van het vak geleerd met opleidingen en cursussen in de avonduren.”