Bij de nieuwe kledingbank Rucphen snijdt het mes aan meerdere kanten

RUCPHEN - Aan de Raadhuisstraat in Rucphen is deze week de kledingbank Rucphen in gebruik genomen. De wethouders Suzanne Breedveld en Laura Matthijssen trokken de strik open die toegang verschafte tot de nieuwe voorziening.

Stichting De Kringloper en Werkplein Hart van West-Brabant hebben de handen ineen geslagen om ook Rucphen te voorzien van een kledingbank. Tot dusverre waren de inwoners die leven onder en rond het sociaal minimum, aangewezen op de kledingbank in Oudenbosch.

,,Het was een lang gekoesterde wens om in onze gemeente een kledingbank op te richten”, aldus wethouder Breedveld, die blij is dat het nu gelukt is. Eerder ketsten de onderhandelingen met bijvoorbeeld De Partijhal in Sint Willebrord af.

Nu is het wel gelukt. Het mes snijdt aan twee kanten, want met de kledingbank wordt ook het maatschappelijk meedoen door mensen die moeilijker aan een baan kunnen komen, gestimuleerd. Tegelijkertijd kunnen minima elke maand per gezinslid gratis kleding uitzoeken. Ook woontextiel is beschikbaar.

Het project loopt anderhalf jaar, van 1 maart tot en met 31 augustus volgend jaar. Het Werkplein is bezig de lokale werkgelegenheidsprojecten om te vormen naar ‘Werkplein Actief’ met als doel het maatschappelijk participeren te stimuleren. Bij de meeste Rucphense organisaties en verenigingen doen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt al vrijwilligerswerk. De kledingwinkel komt daar nu bij. Breedveld: ,,Dit bevordert zelfvertrouwen en veerkracht. Een ontwikkeling die wellicht bijdraagt richting een plek op de reguliere arbeidsmarkt.’’

De Kledingbank Rucphen is gevestigd aan de Raadhuisstraat 13 in Rucphen en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Wie kleding af wil geven kan dat tijdens openingsuren doen.