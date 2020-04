Bij deze stalbranden in Brabant verloren veel dieren het leven

Brabant staat in bloei en dat levert prachtige plaatjes op

13:13 De lente is in volle gang. Dat merken we niet alleen aan de hoge temperaturen, maar ook aan de bloesems die momenteel vol in bloei staan. Kleurrijke fruitbomen zijn het perfecte onderwerp voor foto's. Op sociale media verschijnen ze in overvloed. Prachtig om naar te kijken.