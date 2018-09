Brabant in BeeldJe hebt hét moment of niet. Fotograaf Pim Ras weet uit ervaring wat een goede sportfoto allemaal nodig heeft. Als nieuw jurylid van Brabant in Beeld let hij vooral op foto’s die hem direct raken.

De tranen van Marianne Vos vermengen zich met regendruppels als ze over de finish komt. Alle emoties zijn op haar gezicht af te lezen na haar gouden race op de weg tijdens de Olympische Spelen in Londen. En Sven Kramer gooit gefrustreerd zijn bril naar coach Gerard Kemkes nadat hij hem de verkeerde baan heeft ingestuurd. Weg gouden medaille op de Spelen van Vancouver. Foto’s vol emoties die op het netvlies van iedereen staan gebrand. Gemaakt door fotograaf Pim Ras. ,,Bij sportfotografie krijg je geen tweede kans. Je hebt hét moment of niet. Dat vergt veel concentratie en zorgt ook voor spanning. Maar als het lukt, geeft het heel veel voldoening.”

Juichfoto

Door zijn ervaring weet Ras hoe belangrijk het is om emotie in een beeld te vangen. ,,Als ik tijdens een voetbalwedstrijd fotografeer, weet ik dat ik de doelpunten of mooie acties op de foto moet hebben. Maar ik zorg ook altijd voor een goede juichfoto of een paar verslagen gezichten. Het draait in de sportwereld uiteindelijk altijd om winst of verlies.”

Pim Ras wilde als kleine jongen al sportfotograaf worden. De liefde voor het vak is ontstaan toen hij met zijn vader op 8-jarige leeftijd het Feyenoord-stadion bezocht. ,,Daar had ik meer oog voor de grote telelenzen dan voor de spelers op het veld.” Op 17-jarige leeftijd stond hij tussen de fotografen langs de lijn. Uiteindelijk is hij een allroundfotograaf geworden met een flinke nadruk op sport. Hij bezocht alle grote sporttoernooien zoals EK’s, WK’s en Olympische Spelen, maar reisde voor het Rode Kruis ook naar Congo. Daarnaast maakt hij portretten en nieuwsfoto’s. Hij won de Zilveren Camera 2009 met een foto van het drama tijdens Koninginnedag in Apeldoorn, toen Karst T. op een menigte inreed.

Waarde van het moment

Dit jaar is hij voor het eerst jurylid van de fotowedstrijd Brabant in Beeld. Hij beoordeelt alle inzendingen maar kijkt vooral naar de ingezonden sportfoto’s. Ras heeft ervaring als jurylid, twee keer eerder mocht hij de ingezonden sportfoto’s beoordelen voor World Press Photo. ,,In een dag bekeken we tienduizend foto’s, er mochten maar twaalf beelden overblijven. Toch zie je vrij snel of een foto het wel of niet heeft. Het beeld moet je pakken, het moet direct een indruk achterlaten. Dat kan op veel manieren. Door een goede of originele compositie. Of een foto raakt je als deze een bepaalde emotie bij je oproept. Ook de waarde van het moment waarop de foto gemaakt is, kan gevoel losmaken.”

Gracieuze bewegingen

Ras hoopt op goede inzendingen voor Brabant in Beeld. Vooral in de categorie Sport. Vorig jaar werd deze categorie geschrapt omdat de jury vond dat de ingezonden foto’s te weinig kwaliteit hadden. Dat kan beter, denkt Ras. ,,De diversiteit maakt sportfotografie zo leuk. Van foto’s langs de lijn bij een hockeywedstrijd tot plaatjes vanuit een grote sporthal . Ik hoop op foto’s van mooie gracieuze bewegingen. Bijvoorbeeld bij het turnen of synchroonzwemmen. Of mooie wielrenfoto’s. In Brabant worden genoeg verschillende soorten sporten beoefend, dus mijn verwachtingen zijn hoog.”

Volledig scherm Olympische Spelen Londen Marianne Vos wint goud op de weg. Foto Pim Ras © Pim Ras

Tips van een pro Pim Ras deelt graag wat tips voor de perfecte sportfoto. ,,Het standpunt is heel belangrijk. Ga eens op de grond liggen voor een spannender beeld. Of maak gebruik van de lijnen op het veld. Zo krijgt je foto een grafische compositie.” Een andere belangrijke tip is om close-upbeelden te maken. ,,Begin niet met fotograferen als uw kind of kleinkind nog helemaal bij de achterlijn loopt. Het is dan nog maar een stipje. Wacht totdat het onderwerp dichtbij is of gebruik een langere telelens.” Een goede voorbereiding is ook essentieel. ,,Voordat je gaat fotograferen moet je op een rijtje hebben wat je op beeld wilt vastleggen. Bij sport is dat soms redelijk lastig omdat er veel onverwachte elementen inzitten. Maar als je naar een amateurvoetbalwedstrijd gaat en doelpunten op de foto wilt zetten, ga dan bij het doel staan.” En als laatste: probeer zo schoon mogelijk te fotograferen. ,,Dus geen lelijke tl-buizen in een sporthal of grote reclameborden langs de lijn. Dat leidt alleen maar af. Na afloop kun je deze storende elementen ook nog van de foto snijden.”

