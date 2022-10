Bijna 50.000 euro voor familie van omgekomen Hebe: waarom zijn dit soort acties zo succesvol?

Tijdlijn: zo verliep de zoekactie naar Hebe en Sanne de afgelopen dagen

De hulpdiensten zijn dagenlang in touw geweest met de zoektocht naar de vermiste Hebe (10) en Sanne (26). De twee raakten maandag vermist vanuit Raamsdonksveer. Woensdagavond werden de lichamen van Hebe en Sanne gevonden in Den Bosch. Talloze vrijwilligers, de politie, speurhonden, helikopters en sonarboten werden ingezet in de zoektocht op meerdere locaties in Brabant.

20 oktober