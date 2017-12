Bijna alle middelbare scholen uit de regio geven hun leerlingen maandagmiddag 'sneeuwvrij'

Het Jeroen Bosch College in Den Bosch is vanaf 11.00 uur dicht, om 'leerlingen en medewerkers een veilige thuisreis te bieden', zo staat op de website. Ook het Bossche Sint-Janslyceum, het Stedelijk Gymnasium, de Sancta Maria mavo en het Ds. Pierson College sluiten maandagmiddag de deuren.

Bij het Stedelijk Gymnasium kwam het eerste telefoontje van een ouder om 10 voor half 7 al binnen. ,,Of er iets geregeld was", aldus de conciërge die toen nog niets kon zeggen. Een paar uur later hakte rector Etha Schoemaker de knoop door.

Protocol

Een protocol volgen de scholen maandag niet echt. De meesten besluiten het in overleg met de docenten en er is veel contact met andere scholen. ,,Als middelbare school realiseer je je dat de leerlingen van alle kanten komen. Bij ons moeten er straks 900 leerlingen met de fiets, bus en trein thuis zien te komen. Dat moet wel veilig kunnen", aldus de rector van het Stedelijk Gymnasium.

Het Rodenborch College in Rosmalen is vanaf 11.00 uur gesloten. ,Dat hebben we vanochtend in overkeg met het Jeroen Boschcollege besloten. Na het derde lesuur gaat hier de deur dicht, aldus conrector Rene van den Meerendonk.

Het Maurick College sluit na het vierde uur, om 12.00 uur de deuren. ,,Veiligheid voorop", aldus sector-directeur Frank Vervoort. Het Koning Willem I hakte pas laat de knoop door, maar ook daar zijn geen lessen meer vanaf 12.15 uur. Avans Den Bosch, Tilburg en Breda stopt met lesgeven na 12.00 uur. Maar zit je op het Luzac? Dan heb je misschien wel pech. Daar wordt op dit moment nog druk les gegeven. ,,Op tijd naar huis? Dat beslissen we vanmiddag wel. Voorlopig gaat alles hier gewoon nog door."

Tilburg

Alle scholen van Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg hebben besloten de leerlingen 's middags naar huis te sturen. Dit geldt voor het Odulphuslyceum, de Nieuwste School,het Theresia Lyceum, het Koning Willem II College en het Beatrix College.

Het Durendael in Oisterwijk is ook om 12.00 uur dicht.

Oss/Uden

Na het vierde uur vervallen de lessen op het Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. Hetzelfde geldt voor het Udens College en het Hooghuis in Oss. Op het Osse Maaslandcollege vervallen de lessen ook vanaf het vierde lesuur, vanaf 11.40 uur. Al zijn er geen lessen, de school blijft wel open voor leerlingen die vanwege het winterweer niet naar huis kunnen.

Meierij

Leerlingen van het Zwijsen College en Fioretti College in Veghel mogen eerder naar huis. Na 12.00 uur zijn op beide scholen geen lessen meer. Op het Elde College hebben scholieren op de locatie Schijndel les tot en met het derde lesuur, in Sint-Michielsgestel tot en met het tweede. Annet van Schijndel, receptioniste van Elde College: ,,Ik ben vandaag de kapitein op het schip. De telefoon staat al de hele ochtend roodgloeiend. Iedereen vraagt zich af of de lessen nog wel doorgaan. Het lesgevend personeel mag ook eerder naar huis, maar ik zit hier nog wel even."

Ook Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel sluit eerder, vanaf 12.10 uur zijn daar geen lessen meer. Frank Heesakkers, conciërge van het gymnasium Beekvliet: ,,In de 29 jaar dat ik hier werk, is dit de eerste keer dat ik dit meemaak. Dit is wel echt een extreme situatie."

Op het Baanderherencollege in Boxtel vervallen de lessen na 11.45 uur, op het eveneens Boxtelse Jacob Roeland Lyceum zijn de leerlingen vanaf 12.30 uur vrij. De school zelf is om 14.00 uur dicht. Voor alle scholen in deze regio geldt dat hun leerlingen gemiddeld 10/15 kilometer moeten fietsen om thuis te komen.

Langstraat

Leerlingen van de Walewyc mavo, het Willem van Oranje College en de Overlaat in Waalwijk zijn om 12.00 uur uit. Ook het Dr. Mollercollege in Waalwijk (12.00 uur) en Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel (12.15 uur) gaan eerder dicht, net als het d’Oultremontcollege in Drunen (12.00 uur). Het Altena College in Sleeuwijk is maandagmiddag ook dicht.

Bommelerwaard

Het Cambium College in Zaltbommel is vanaf 12.00 uur gesloten.

Code oranje

Het KNMI kondigde maandagochtend code oranje af vanaf 12.00 uur vanwege verwachte sneeuwval en gladheid. Rijkswaterstaat adviseert mensen niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. Ook rijden er minder treinen.

Overmacht

Volgens de wet mogen scholen kinderen alleen naar huis sturen als er sprake is van 'overmacht'. Bijvoorbeeld als de school niet bereikbaar is vanwege hevige sneeuwval of als de verwarming op school niet werkt.

De school moet dan wel aan de ouders melden dat er die dag geen les wordt gegeven. Ook moet de school er voor zorgen dat leerlingen voor wie de ouders geen opvang kunnen regelen, ergens worden opgevangen.