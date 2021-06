Bijna alles kan en mag weer, het voelt als Bevrijdingsdag: ,,Wat fijn!”

Nuland, 10.00 uur

Een half jaar lang was de parkeerplaats van voetbalclub Nulandia akelig leeg, maar vandaag is alles weer zoals het was. Vandaag kan Nico van der Doelen eigenlijk weer naar zijn kleinzoon Nick gaan kijken. In het pre-coronatijdperk was dat altijd al vaste prik, maar de pandemie schopte ook de routines van de voetbalgekke familie Van der Doelen in de war. Net als veel andere clubs hield ook Nulandia de jeugd bezig met onderlinge wedstrijdjes. ,,Maar daar raakten ze toch wel een beetje op uitgekeken”, zegt Willeke, moeder van Nick.