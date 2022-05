Bijna een half miljoen euro aan faunaschade uitgekeerd aan boeren in Brabant

Grote groep Brabanders ziet wolf liefst vertrekken, boswachter is tegen: ‘Stop met geloven in Roodkapje-verhalen’

Honderden dode schapen en geschrokken bewoners die oog in oog staan met een wolf. Lang niet iedereen is blij met de terugkeer van het beschermde roofdier. Er is een grote groep Brabanders die vindt dat de wolf hier niet thuishoort, zo blijkt uit een enquête uitgevoerd onder vijfduizend mensen. ,,En dat klopt niet, want hij hoort juist wél hier”, stelt boswachter Frans Kapteijns. ,,Sommige mensen geloven helaas nog steeds in Roodkapje-verhalen.”

