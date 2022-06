Bijna vijftig jaar werkte Antoinette bij Albert Heijn, nu gaat ze met pensioen: ‘Ik zou het zo weer doen’

Ledental kalft af, maar vrouwen zijn vanwege tradities nog niet overal welkom als gildelid

Is het gildewezen nog wel van deze tijd? Voor het Sint Anthonius Gilde Sambeek is dat geen vraag. Dit bestaat 600 jaar, wat de afgelopen drie dagen groots gevierd werd. Een rondje onder de ruim veertig genodigde gilden laat zien dat balanceren tussen oud en nieuw soms nodig is om te overleven.

13 juni