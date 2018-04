Bijzonder vliegend aanzoek: 'Ik dacht eerst: huh, is er nog iemand die Olly heet?'

Op het spandoek was te lezen: Olly wil je met me trouwen? Wie op het 538-Koningsfeest was, kon zien dat 'Olly' ja heeft gezegd op het aanzoek. Een groot spandoek op het Turfschip verraadt het antwoord: She said yes! Mr. & mrs. Stoof wonen hier, valt er te lezen.



'Olly' blijkt Olga Zvereva (25) te zijn. En de afzender van de boodschap Renko Stoof (32). Vrijdagmiddag vierden ze Koningsdag in het penthouse van de overburen, met uitzicht op het 538-feest op het Chasséveld. Familie en vrienden waren erbij aanwezig en iedereen wist wat er ging gebeuren, behalve Olga. "Het was heel lastig om het geheim te houden."