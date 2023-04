Bijzondere prijs: Den Bosch heeft een van de beste naaktstranden van Nederland

indebuurt.nlEen verkiezing die niet dagelijks voorbijkomt, dat zijn de BlootKompas! Awards. Ofwel: waar in Nederland kun je het fijnst naakt naar de sauna, naar een vereniging of in adamskostuum zonnen? Ook Den Bosch viel in de prijzen, want hier is het op-een-na-beste naaktstrand van Nederland.