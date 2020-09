Binnen 3 minuten voor 40.000 euro aan kleding gestolen: ‘We zagen live hoe ze onze winkel leegtrokken’

Nieuwsover­zicht | Sigaretten achter dichte deur in winkel - Regen aan boetes door politie in touringcar

14 september De Nederlandse overheid wil dat tabakszaken rookwaar vanaf oktober verstoppen in kasten en dat pakjes sigaretten een neutraal uiterlijk krijgen. Dit om het roken nog meer te ontmoedigen. Eigenaren van Brabantse tabakszaken hebben hun bedenkingen en vrezen klanten te verliezen aan België en het illegale circuit. En kijk uit: de Aziatische hoornaar is voor het eerst gespot in Zuidoost-Brabant. Deze ’grote wesp’ is ongevaarlijk, maar kan wel schade toe brengen aan bijenvolken. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van maandag.