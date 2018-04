Binnengesmokkelde kluisjesrovers Brabantse Rabobank lieten zich insluiten

OUDENBOSCH/ETTEN-LEUR - De aanhouding van twee medewerkers (43 en 45) van beveiligingsbedrijf EBN uit Breda is een doorbraak in het onderzoek naar de grote kluisjeskraak bij Rabobank in Oudenbosch. Maar de zaak is nog niet rond. De onbekende handlangers die de spectaculaire 'inside-job' in de bank zelf uitvoerden, lopen nog vrij rond.

Politie en Openbaar Ministerie denken dat de beveiligers, die toezicht hielden op het openen en sluiten van het bankfiliaal, de inbrekers hebben geholpen door ze binnen te smokkelen. Naar deze twee of meer onbekende rovers is de recherche nog op zoek. Het is niet duidelijk of reeds aangehouden verdachten uit vrije wil of onder druk zouden hebben geholpen.

Zonnestudio

Volledig scherm De Roosendaalse verdachte (45) werd maandagmorgen thuis opgepakt. Een collega (43) werd gelijktijdig aangehouden in zijn woning in Etten-Leur. © peter van trijen/pix4profs De twee EBN-medewerkers zijn maandagochtend van hun bed gelicht in hun woningen in Roosendaal en Etten-Leur. De twee vaders reageerden zeer geschrokken, maar het ging er bij de arrestaties rustig aan toe.



In de woningen zocht de politie naar buit en ander bewijs. Daarbij werden een geldhond en digitale en financiële specialisten ingezet. Ook in een zonnestudio in Zundert die eigendom is van de Etten-Leurse verdachte viel de politie binnen om bewijs te zoeken. Hier werd niemand aangehouden.

Kennis

Officier van justitie Yolanda van Setten zegt dat het onderzoek zich van meet af aan mede richtte op mogelijke betrokkenheid van medewerkers van het beveiligingsbedrijf. Zij beschikken immers over kennis om ongezien in de bank te komen en alle alarmsystemen te omzeilen of manipuleren.

Camerabeelden

Maar er is meer. Het beeld dat het onderzoeksteam nu van de megaroof heeft, is dat de beveiligers de inbrekers op vrijdagavond 2 maart kort voor sluitingstijd het bankfiliaal hebben binnengesmokkeld. De rovers lieten zich vervolgens ongemerkt insluiten. De politie heeft beveiligingsbeelden uit het gebouw waarop overdag al 'verdachte bewegingen' te zien zijn, bevestigt Van Setten. Een of meer beveiligers zouden opvallende handgebaren hebben gemaakt naar onbekenden, vermoedelijk handlangers.

Vuilniszakken

De inbrekers zijn vrijwel zeker via de achterkant het bankgebouw in- en twee dagen later weer uitgegaan, met plastic vuilniszakken vol geld. Op de parkeerplaats stond vrijdagavond op die plek zoals gebruikelijk een beveiliger van EBN om toezicht te houden op het sluiten. Hij is een van de opgepakte verdachten. Andere aanwijzingen voor betrokkenheid van de verdachten heeft de politie mogelijk gevonden op een server die ze onlangs bij EBN in beslag nam.

Onherkenbaar

De politie beschikt ook over beveiligingsbeelden van de inbrekers in het bankgebouw zelf. De mannen zijn echter onherkenbaar omdat ze maskers of bivakmutsen droegen. Officier Van Setten': ,,Ze hebben zich goed voorbereid en weinig sporen achtergelaten in de kluisjesruimte zelf.'' Dat er aan de hand van de bewakingsbeelden niet meteen alarm is geslagen, komt volgens de officier omdat die 'niet live worden uitgekeken' maar bij incidenten zoals nu, achteraf.

Hoe groot de buit bedraagt, zal mogelijk nooit bekend worden. Van Setten: ,,Vaststaat dat de daders het alleen op baar geld gemunt hadden. Goud en sieraden hebben ze laten liggen. Maar hoeveel geld er in de opengebroken kluisjes lag, weten we niet. Dat probeert de bank nu te inventariseren.''

Zeer geschrokken

EBN laat in een verlaring weten dat het zeer geschrokken is en dat de twee verdachten op non-actief zijn gesteld. Volgens het bedrijf worden medewerkers zorgvuldig gescreend. Uit een eigen onderzoek dat EBN liet uitvoeren na de roof zijn volgens het bedrijf geen verontrustende signalen gekomen. Het bedrijf doet verder onderzoek, net als Rabobank zelf.

Bank stopt met EBN

Rabobank West-Brabant-Noord blijkt enkele weken geleden al de samenwerking met EBN te hebben opgezegd. Dat gebeurde naar aanleiding van de roof maar niet omdat de bank al over informatie beschikte dat medewerkers verdacht waren. Bankvoorzitter Johan Staes: ,,Het was een voorzorgsmaatregelen. We hebben altijd vertrouwen gehad in het bedrijf. Maar we willen er zeker van zijn dat bij de toekomstige beveiliging van de bank niemand betrokken is die mogelijk iets met het misdrijf te maken heeft.'' Per 1 mei gaat een ander beveiligingsbedrijf aan de slag.

Staes heeft gemengde gevoelens over de twee aanhoudingen: ,,Ik ben blij met de voortgang van het onderzoek. De kans is nu groter dat de roof helemaal wordt opgelost. Maar het is erg jammer dat er nu mensen van het beveiligingsbedrijf verdacht zijn.''