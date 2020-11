Biologen: bladvlo die Japanse duizendknoop moet uitroeien, wordt heus geen plaag

VIDEO Stemmen in auto kan straks ook in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode

18 november VEGHEL - Vught heeft deze woensdag de landelijke primeur met een drive-in stembureau. Juist op deze dag maakte Meierijstad bekend dat stemmen in je auto bij de landelijke verkiezingen in maart ook mogelijk is in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.