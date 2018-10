Bisschop De Korte zingt mee op verjaardagsfeest voor de voormalige 'ketter' Huub Oosterhuis

Nieuw danceboek Tilburger Mark van Bergen gepresen­teerd op ADE

15 oktober TILBURG - Tilburger Mark van Bergen presenteert bij de opening van het Amsterdam Dance Event (ADE) dinsdagavond een nieuwe Engelstalige en geactualiseerde versie van zijn vijf jaar geleden uitgekomen boek over de geschiedenis van de dance: Dutch Dance: How The Netherlands took the lead in Electronic Music.