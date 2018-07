Bizar ongeval op snelweg in Boxmeer: Vrachtwagen rijdt zich stuk op edelhert

Dat je 's nachts je bed uit moet, gebeurt vaker als je vrijwilliger bent bij Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF). Dat je bij aankomst een enorm edelhertengewei in de berm ziet opdoemen, is nieuw. Voor Tonny van Duren was het in de nacht van 26 op 27 juli even schrikken toen hij het immense beest in de berm van de A73 zag liggen. ,,Ik dacht: dit beest kan hier niet zijn. Het mag hier helemaal niet zijn."

Groene Woud

Enkele dagen na na de aanrijding op de snelweg bij Boxmeer overheerst nog steeds ongeloof. ,,Ik heb alle scenario's in mijn hoofd laten passeren, maar ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet." Want waar komt het edelhert vandaan? Voor zover bekend zitten de edelherten alleen in het Groene woud (tussen Best en Liempde), in Limburg en op de Hoge Veluwe. Daar verblijven ze in een afgezet gebied. Zou het dier dan van een particulier kunnen zijn? Nee, denkt Van Duren, want dan had het op zijn minst oormerken moeten hebben. Kan het zijn dat het dier vanuit Duitsland naar Brabant is gekomen? Als dat zo is, dan kunnen de grensprovincies vaker van dit soort aanrijdingen verwachten.

Van Duren tast volledig in het duister over de herkomst van het dier. Opvallend is ook dat er geen enkele informatie naar buiten is gekomen over het ongeluk op de A73. En dat terwijl het om een behoorlijk uniek geval gaat. Zelfs bij Staatsbosbeheer in Boxmeer, die verantwoordelijk is voor natuur rondom de gemeente, weetniks over de aanwezigheid van edelherten, noch over het ongeval.

Duits

De politie Oost-Brabant bevestigt desgevraagd dat er een edelhert is aangereden door een vrachtwagen. De botsing vond plaats bij hectometerpaaltje 79.7 nabij knooppunt Rijkevoort. Staatsbosbeheer gaat er vanuit dat het gaat om een 'Duits' edelhert.