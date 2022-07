Bizarre kattenmoord schokt eigenaar: kat Luka blijkt te zijn neergeschoten

Nieuwsover­zicht | Neerge­stort modelbouw­vlieg­tuig zorgt voor consterna­tie - Droomstart voor Tilburgse kermis

In Goirle heeft een neergestort modelbouwvliegtuigje zaterdag voor de nodige consternatie gezorgd. Een omstander dacht dat het om een echt vliegtuig ging en schakelde de hulpdiensten in, die massaal uitrukten naar de plaats van het ongeval. Verder gingen er op diverse plekken in Brabant auto's in vlammen op. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

24 juli