Bladel heeft relatief gezien met afstand de meeste besmettingen, Brabant net onder landelijk gemiddelde

Het aantal coronabesmettingen loopt in Brabant nagenoeg gelijk op met het landelijk gemiddelde van 238,1 besmettingen per 100.000 inwoners. Alle drie de Veiligheidsregio's in onze provincie zitten net onder dit aantal. Wie de kaart van Nederland met het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken erbij pakt, ziet twee gemeenten het donkerst zijn gekleurd: Reusel-De Mierden en Bladel. Vooral die laatste heeft zeer veel besmettingen.

In heel Brabant werden afgelopen week 13 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Opvallend is het aantal overledenen dat daar tegenover staat: 12. Met zes overlijdens in één week is Midden- en West-Brabant op Haaglanden na de Veiligheidsregio met landelijk de meeste doden. In het hele land overleden afgelopen week 150 mensen met het coronavirus. 1144 mensen belandden in het ziekenhuis.

Midden- en West Brabant telde over de afgelopen twee weken 231,5 besmettingen per 100.000 inwoners. Waar deze regio aan het begin van de tweede golf nog achterbleef bij de andere Brabantse regio's, is het aantal hier flink opgelopen. In Brabant-Zuidoost zijn nu 235,2 besmettingen per 100.000 inwoners en in Brabant-Noord 211,5.

Bladel heeft met afstand het meest

Bladel is met afstand de gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners in Nederland. 229 mensen testten afgelopen twee weken positief. Dat zijn er 1123,1 per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: Reusel-De Mierden heeft het op één na hoogste aantal met 838,9 besmettingen per 100.000 inwoners. Het blijft echter wel bij milde klachten, want er is niemand uit de gemeente Bladel in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Het gaat nog altijd niet de goede kant op met het aantal besmettingen in deze twee relatief kleine gemeenten in de Kempen. Bladel telde afgelopen dag 29 nieuwe besmettingen, Reusel-De Mierden 14. Ter vergelijking: het veel grotere Eindhoven en Tilburg telden er respectievelijk 119 en 59 in één dag.

Het hoge aantal besmettingen heeft ook flinke weerslag op het dagelijks leven in Bladel. Zo besloot het Pius X-college maandagavond de deruen te sluiten, nadat 48 leerlingen en 13 docenten besmet bleken.

Landelijke cijfers Het aantal geregistreerde positieve coronatests is de afgelopen week opgelopen tot 43.903. Dat is weer een forse stijging ten opzichte van vorige week, toen 27.485 mensen in Nederland positief werden bevonden. Het afgelopen etmaal zijn 7393 mensen positief getest, een dagrecord. De afgelopen week kwamen fors meer mensen naar de teststraten van de GGD. Het aantal tests bedroeg ruim 280.000, tegenover ongeveer 220.000 een week eerder. Desondanks stijgt ook het percentage van de afgenomen tests dat positief uitpakt, blijkt uit de RIVM-cijfers. Dat is nu 13,8 procent, tegen 10,4 procent een week eerder. Het aantal gemelde overlijdensgevallen was de afgelopen week 150, een week eerder waren dat er 89. Die sterfgevallen kunnen ook van een eerdere datum dateren. Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding blijkt dat het totaal aantal opgenomen covidpatiënten vandaag 1410 bedraagt, 112 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 1133 buiten de intensive care, 87 meer dan gisteren. Op de ic liggen 277 covidpatiënten, 25 meer dan de dag ervoor.

Vanavond houden premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over strengere coronamaatregelen. Die is om 19.00 uur live te zien op deze site.