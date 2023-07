Blijf jij wakker voor de Oranjeleeuwinnen op het WK, is jouw huis wél versierd? Dan zoeken we jou!

Verhuizing huisartsen­prak­tijk Lage Zwaluwe onzeker, wel kan bouw van 35 woningen starten

LAGE ZWALUWE - Het is nog hoogst onzeker of Huisartsenpraktijk Lage Zwaluwe naar een andere locatie in het dorp verhuist. De praktijk wil graag naar een nieuwbouwlocatie aan de Pastoor van Hooijdonklaan, maar de kans is groot dat dat financieel niet haalbaar is.