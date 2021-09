Blikseminslag wordt zeven paarden fataal: ‘Slecht nieuws, dacht ik meteen’

KAART MET CIJFERS 23,5 miljoen coronaprik­ken gezet: Alp­hen-Chaam en Hilvaren­beek tellen meeste volledig gevacci­neer­den

10:20 Tot en met afgelopen zondag zijn er 23,5 miljoen coronaprikken gezet. Ruim 86 procent van de volwassen Nederlanders heeft inmiddels een eerste coronavaccinatie ontvangen en ruim 82 procent is volledig gevaccineerd. In Brabant zijn Hilvarenbeek en Alphen-Chaam koplopers. In beide gemeenten is 92 procent van de bewoners volledig gevaccineerd.