Blinkende rollator dankzij vrijwilligers NLdoet

VEGHEL - Er zitten in de gemeente Meierijstad meer gezinnen in energiearmoede dan nu bekend is. Met zogeheten wijkaanpakkers hoopt de gemeente ‘achter de voordeur te komen’ om hen te helpen. ,,Mensen zijn opgelucht als je het uiteindelijk met ze bespreekt.’’