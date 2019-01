Bloedmaan gemist vanochtend? Zo zag het eruit

Inbrekers stelen in Mierlo trouwring van overleden echtgenote

19 januari Mierlo - Drie bakstenen en een bloempot hadden twee inbrekers oudejaarsnacht nodig om in de Kerkstraat in Mierlo een raam in te gooien en het huis van Peter van Vlerken binnen te komen. Zijn zoon ziet de volgende ochtend dat de ruit in de achterdeur stuk is. Binnen staan alle kasten en lades open. Een laptop is weg. Op de trap ligt een leeg kistje.