Boek over Nicole van den Hurk vanaf zaterdag te koop

Het bijzondere van het boek is dat Steenberghe van politie en het Openbaar Ministerie de kans kreeg achter de schermen mee te kijken. De ED-journalist liep vier maanden mee met het hernieuwde politie-onderzoek naar de onopgeloste moord op het Eindhovense meisje. Dat zogeheten coldcase-onderzoek startte in september 2013 en leidde tot de arrestatie van Jos de G. uit Helmond. De G. werd in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel. De G. en zijn advocaat Job Knoester zijn tegen dat vonnis in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

Het boek is te verkrijgen via de website www.dezaaknicole.nl .

Tijdens het hoger beroep keek Steenberghe mee met de advocaten-generaal, zoals de aanklagers bij het gerechtshof heten. Hij was aanwezig bij bijeenkomsten waarin zij hun strategie bepaalden en kreeg inzage in stukken. Hij kreeg toegang tot de geheimen van politie en justitie op voorwaarde dat hij zijn kennis geheim zou houden tot na het hoger beroep. Dit werd contractueel vastgelegd.

De ED-journalist was vanaf de moord in 1995 tot de veroordeling van de G. in oktober vorig jaar betrokken bij de verslaggeving van de zaak. Nabestaanden van Nicole van den Hurk vonden eerder dit jaar dat het boek te veel van hun privacy prijsgaf. Ze spanden een kort geding aan waarin de voorzieningenrechter in Amsterdam besliste dat de tekst op 21 punten moest worden aangepast. ,,Dat hebben we zonder problemen gedaan”, zegt Steenberghe daarover in een interview met hem.