Boeren bedreigd: ‘Iedere boerderij potentieel doelwit sabotage en brandstichting’

‘Adres via werk als secretaris FDF’

Jitty van der Werf, bestuurslid van de in oprichting zijnde stichting Belangen Agrarysk Fryslân, kreeg de brief op 24 december op haar thuisadres binnen. ,,Ik was eerder bestuurslid en secretaris van de Farmers Defence Force’’, aldus Van der Werf. ,,Waarschijnlijk zijn ze zo aan mijn adres gekomen.’’ Een paar dagen later, op 31 december, deed ze aangifte bij de politie, naar eigen zeggen namens alle Nederlandse boeren. ,,En afgelopen donderdag kreeg ik de vraag of ik de envelop nog had waar de brief in zat. De politie gaat daar verder onderzoek naar doen: ze pakken het wel serieus op.’’

‘Niet warm of koud van toetsenbordhelden’

Mark van den Oever, leider van boerenactiegroep Farmers Defence Force uit Sint Hubert, meent dat de brief aan zijn organisatie was gericht. ,,We krijgen wel meer dreigbrieven, daar doen we verder niet veel mee. Als het te gek is, geef ik het door aan de politie. Dat gebeurt regelmatig. Ons oud-bestuurslid heeft nu besloten deze brief naar buiten te klappen.’’



Wat hij ervan vindt? ,,Ik word niet warm of koud van die toetsenbordhelden. Eerst zien dan geloven. Als ze komen, staan we klaar.” Van den Oever moet lachen om de vraag of hij nu stopt met actievoeren. ,,Wij zijn voor de duvel niet bang, laat staan voor een A4'tje zonder namen erop.”