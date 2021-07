Boeren dreigen met acties bij Eindhoven Airport en hoofdkantoor Jumbo in Veghel

Nieuwsover­zicht | Coronabe­smet­tin­gen in een week verdubbeld - Patrick bouwt mi­ni-Efteling in zijn achtertuin

6 juli Meer dan twee keer zoveel mensen hebben afgelopen week positief getest op het coronavirus dan in de week ervoor. Het kabinet worstelt met de oplopende cijfers. Verder opent de XL ‘testen voor toegang’-locatie in Tilburg weken later dan gepland. VDL ziet af van zijn eerder aangekondigde bod op Neways en Ridderkerker Patrick bouwde zijn eigen mini-Efteling in de schuur in zijn achtertuin. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.