Boeren en supermarkten na ‘constructief overleg’: voor 1 april concrete oplossingen

Het overleg, tussen onder andere Farmers Defence Force (FDF) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL, namens de supermarkten), kwam tot stand nadat boeren afgelopen december op diverse plekken in het land distributiecentra van supermarkten blokkeerden. Ook stond een klein groepje agrariërs bij Jumbo-topman Frits van Eerd in de voortuin om verhaal te halen. De boeren waren (en zijn) in de stellige overtuiging dat met name supermarkten te veel verdienen aan hun producten. Ofwel: een hogere prijs in de supermarkt zien de boeren niet terug in hun portemonnee.