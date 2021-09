Boeren en telers boos om kraaien die velden leegplukken: mogen de vogels worden afgeschoten?

Verhuizing Metameer naar Boxmeer: ‘Voor onze kinderen zijn er alleen maar nadelen’

19 september SINT ANTHONIS/LAND VAN CUIJK - Een verarming voor ons dorp Stevensbeek, slecht voor onze kinderen in Sint Anthonis. Dat is kort en bondig de reactie van de CDA-fractie in Sint Anthonis op het voornemen van de middelbare scholen in het Land van Cuijk om de Metameer-vestiging in Stevensbeek te verhuizen naar Boxmeer.