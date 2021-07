Boeren gaan weer los: ‘We gaan een stevige tik uitdelen, en dit is nog maar het begin’

‘Gouden duo’ uit Tilburgse drugswe­reld nu ook veroor­deeld in België

28 juni TILBURG - Twee Tilburgers die in december 2020 tien jaar cel kregen voor het maken van synthetische drugs, zijn ook in België veroordeeld tot gevangenisstraffen. De rechtbank in Antwerpen veroordeelde de twee, die in de Tilburgse onderwereld bekend stonden als ‘het gouden duo’, voor hun betrokkenheid bij een drugslab dat in 2017 werd opgerold in Ranst.