Boeren moeten ingrijpende keuzes maken na de droogte: 'Ze willen nu duidelijkheid'

Heel veel aandacht ging uit naar de schade die akkerbouwers en tuinders opliepen door de droogte, maar de impact van het extreme weer is ook groot op koeienboeren. De groei van het gras, dat als veevoer dient, ligt al een tijdje volledig stil. ,,De grote vraag is nu: hoe groot is de schade?”, zegt Henk van der Schoot, melkveehouder in Oirschot. Hij maakt zich zorgen. ,,Schiet het gras nog uit of is ook het wortelstelsel onherstelbaar aangetast? Dat wordt nu spannend.”

De opbrengst van gras en snijmais in Brabant is naar verwachting slechts vijftig procent van een normale oogst. Er dreigt een tekort aan ruwvoer voor de winter en de prijzen schieten omhoog. Nederlandse boeren hebben al toestemming gekregen om langer mest uit te rijden op akkerland, maar willen die mogelijkheid ook voor grasland. De minister wil daar echter eerst een commissie naar laten kijken en dat is tegen het zere been van ZLTO. ,,De minister schuift het voor zich uit”, zegt bestuurder Gerard Nabuurs. ,,Pas in de tweede helft van augustus komt ze met een ja of nee. Maar de boeren staan nú voor de keuzes en zijn dus nu gebaat bij duidelijkheid.”

Dat beaamt Van der Schoot: ,,We hopen dat we meer tijd krijgen. Normaal gesproken mogen we tot 1 september uitrijden. Dat is al over drie weken. Terwijl we nu nog niets kunnen op het land. Het moet eerst echt goed regenen.”

Nog niet besloten

Ook heeft de Europese Commissie nog niet besloten over het verzoek om bij uitzondering gras te mogen inzaaien na de mais- of aardappeloogst. Normaal geldt de verplichting om andere gewassen te kiezen, maar gras kan gebruikt worden als veevoer. Ook hier laat duidelijkheid nog op zich wachten. ,,Het duurt maar en duurt maar", zegt Nabuurs. ,,Er moet echt meer snelheid komen. We moeten in dagen denken, niet in weken.”