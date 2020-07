Boeren ook in Brabant in actie tegen veevoerbeleid

Nieuwsover­zicht | Le­go-beeld van Brabants bedrijf onthoofd - Mannen aangehou­den voor poging tot doodslag na boerenpro­test

18:07 Een apart gezicht in Lith maandagmiddag. Midden in een weiland stond een kapotte Apache-gevechtshelikopter. Vanwege een technisch mankement moest de piloot van het toestel een voorzorgslanding maken. Daarbij raakte niemand gewond. En verder balen ze bij een bedrijf in Erp. Hun levensgrote Lego-beeld van André Hazes, dat zes dagen geleden op de Dam werd gezet, is onthoofd. ,,Ik ben er echt ziek van‘’, liet de eigenaar weten. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van maandag.