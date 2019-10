Boeren opnieuw naar Brabants provinciehuis

Jonge pantertjes voor het eerst buiten bij BestZOO

9 oktober LENNISHEUVEL/BEST - Jos en Marian Nooren uit Lennisheuvel hebben bijzonder geboortenieuws uit de dierentuin BestZoo in Best waar ze eigenaar van zijn. Er zijn maar liefst vier Sri Lanka panterwelpjes geboren. En dat is al heel bijzonder, want in de natuur werpt een Sri Lanka panter vaak maar twee of drie jongen.