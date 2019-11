Boeren protesteren bij op- en afritten van snelwegen in Brabant, file op de A2

Helpt de boze buurman plan voor windturbi­nes om zeep?

23 november DEN DUNGEN/ DEN BOSCH - Het kwaad lijkt geschied. Sint-Michielsgestel is boos op buurgemeente Den Bosch omdat die al vóór de troepen uitloopt met haar energieplannen: windturbines in de Dungense Polder. Door dit conflict komt de regio in ieder geval nooit van fossiele brandstof af.