Boete van 10.000 euro voor Deurnese horecaondernemer

14 augustus Twintig bezoekers van de Efteling zijn in de laatste drie weken kort na hun uitje positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. Die gelooft desondanks niet dat er een groot risico is om in het grootste attractiepark van Nederland besmet te raken. Want het is nog maar de vraag of de mensen het virus daadwerkelijk in de Efteling hebben opgelopen. En een opmerkelijk tafereel in Son en Breugel vrijdag. Dertien ontsnapte waterbuffels waren in het kanaal gesprongen. De brandweer moest eraan te pas komen om de dieren uit het water te halen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.